مصر | موطنون يدلون بأصواتهم في مدرسة حافظ إبراهيم بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موطنون يدلون بأصواتهم في مدرسة حافظ إبراهيم بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلي الناخبون بمحيط مدرسة حافظ إبراهيم بحلوان، اليوم الثلاثاء، بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشددت أجهزة الأمن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من (تعقيم، تطهير، وتباعد).

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تبدأ العمل في التاسعة صباحا، يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدى يومين 11 و12 أغسطس.