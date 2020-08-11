مصر | الإدارة العامة للمرور تعلن استعداداتها لبدء انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإدارة العامة للمرور تعلن استعداداتها لبدء انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن استعداداتها في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لبدء تنفيذ خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.



وقد أصدر اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة توجيهات للواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور بوضع خطة مرورية متكاملة لتسهيل الأمور على المواطنين أثناء إجراءات الانتخابات بالتنسيق مع ادارات المرور علي مستوى الجمهورية، وتعتمد خطة الإدارة العامة للمرور على تفعيل الحرم الأمن حول اللجان الانتخابية بالتنسيق مع ادارات المرور من خلال نشر الصدادات الحديدية حول اللجان، مع منع الانتظارات أمام اللجان وفي الأماكن الغير مسموح بالانتظار فيها، مع ضرورة التواجد المروري والفعال في كافة الشوارع والميادين والمحاور والطرق الرئيسية بالتنسيق مع إدارات وأقسام المرور على مستوى الجمهورية لمنع تواجد اي تعطيل للمرور، لمنح المواطن حرية التوجه للجان بدون أي أعطال مرورية.



وسيتم تعزيز الطرق والمحاور الرئيسية وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق كما تم العديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.



إسهامًا فى تخفيف الأعباء على المواطنين سوف يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور .

