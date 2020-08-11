مصر | مصدر قضائي: مجلس الدولة شكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أشراف القضاة علي انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر قضائي: مجلس الدولة شكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أشراف القضاة علي انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن المجلس شكل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة سير العملية الأنتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، أن الغرفة ستتلقي كافة الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل وتغطية كافة الأضرار التي قد تصيب - لا قدر الله - القضاة إبان الانتقالات أو تسيير العملية الإنتخابية.

يذكر أن عملية الإقتراع بدءت اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحا، وهو اليوم عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انعقادها على مدار يومين اليوم وغدا، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

كما انتظمت الخدمات الأمنية، منذ بداية الساعات الأولي لصباح اليوم الثلاثاء، أول ايام انتخابات مجلس الشيوخ، إمام اللجان والمدارس المقرر إجراء عملية الاقتراع بها.

كما تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد إجتماعي، كضروروة إساسية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

و شهدت مدارس القاهرة، تواجد أمني لتأمين وتنظيم سير العمليات الإنتخابية، مثل مدرسة عمرو بن العاص بمصر الجديدة، ومدرسة هدي شعراوي بمنطقة السلام أول، ومدرسة الجمهورية الإبتدائية المشتركة بالمعادى، مدرسة النجوم بمصر الجديدة.