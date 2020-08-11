٧ مقرات انتخابية تابعة لمدرية الزراعة بالغربية وتوزيع الناخبين للإدلاء بأصواتهم على يومين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوضح المهندس على عبدالجواد وحود 7مقرات انتخابية تابعة لمديرية الزراعه بالغربية للمشاركة في العمليه الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020
وأضاف أن المقرات الانتخابية المذكورة موزعة كالتالي المركز الارشادي بسمنود وبمركززفتي يوجد مقر آنتخابي بالادارة الزراعيه والمركز الارشادي وجمعية ميت المخلص وبمركز قطور جمعية منشأة العياري ومقر الإدارة الزراعية وبمركز طنطا مقر جمعية اخناواي.
وشدد عبدالجواد على جميع العاملين بالقطاع الزراعي بضرورة الادلاء بأصواتهم في العمليه الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، كونه واجب وطني يجب المشاركة به لصالح الشعب والدولة.
وقد وجه بخروج العاملين للادلاء باصواتهم خلال يومي الانتخابات بنسبة 50% لكل يوم، علما بأن اجمالي عدد العاملين بمديرية الزراعة والادارات التابعه لها 7200 موظف.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.
وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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