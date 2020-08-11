شكرا لقرائتكم خبر عن «القومى للمرأة» يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات «الشيوخ» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمراة في الإسكندرية، غرفة عمليات رئيسية بمقر الفرع لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مدار اليومين ورصد أي شكاوى أو خروقات للعملية الانتخابية .

وقالت «الشاذلى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم تخصيص محاميات مكتب الشكاوى للتواجد بمقر الغرفة من الثامنة صباحا لتلقى الشكاوى الخاصة بالانتخابات، مؤكدة أنها تتواجد بغرفة عمليات المحافظة المركزية.

وأوضحت، أنه تم عمل خطة وفقاً لحملة المجلس القومي للمرأة «صوتك لمصر بكرة»، قبل عيد الاضحى لدعوة السيدات للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهن في العرس الانتخابي، مشيرة إلى أنه تم عمل ١٢ انفوجراف للتوعية بالانتخابات، والتفرقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب واختصاصات كل منهما وأهميته والانتخاب والمعايير، وتم نشرها عبر وسائل السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وتابعت:«ثم عمل بوسترات للحث على النزول والمشاركة في الانتخابات، فضلاً عن عقد ندوات للتوعية في منطقة بشائر الخير 3 وقرى أبيس والسيوف وبرج العرب إلى جانب ارسال رسائل صوتية بصوتها لجميع جروبات المجتمع المدني على تطبيق الواتس آب للحث على النزول وإبلاغ مكتب شكاوى المرأة عن أي معوقات أو صعوبات تعوق العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 4 ملايين و51 ألفا و709 ناخبًا، وخُصص قاض للإشراف على عملية الاقتراع بكل لجنة فرعية بواقع 727 قاضيا، يعاونه 5 إداريين من موظفي الجهات الحكومية مثل«المحاكم، النيابات، مجلس الدولة، النيابة الإدارية» وغيرها.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية 66 مرشحا فرديا على 7 مقاعد، فضلا عن قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات الإسكندرية «7 مقاعد» والبحيرة «7 مقاعد» ومطروح «مقعد واحد».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

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وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.