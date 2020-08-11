شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى، صباح الثلاثاء، المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ بمدرسة عباس العقاد الثانوية بمدينة نصر.

وحرصت الوزارة على إتاحة الفرصة لجميع العاملين للإدلاء بأصواتهم من خلال تقسيمهم لمجموعات للمشاركة أثناء أوقات العمل الرسمية دون التأثير على طبيعة سير العمل، وذلك إيمانًا من الوزارة بضرورة المشاركة المجتمعية للوطن مع استمرار المساهمة في خطة التنمية المستدامة للدولة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements