شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يستقبل سامح شكري بقصر بعبدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، سامح شكري، وزير الخارجية، بقصر بعبدا في العاصمة اللبنانية بيروت.

ووصل وزير الخارجية إلى العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة يلتقي خلالها بكبار المسؤولين والقادة اللبنانيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) سفير مصر لدى لبنان، الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، وكافة أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ويرافق وزير الخارجية وفد يضم السفير نزيه النجاري، والسفير طارق الطايل، إلى جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ.

واستهل وزير الخارجية لقاءاته مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم يجري زيارة تفقدية إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى المصري) في بيروت، على أن يعقب ذلك لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولقاء آخر مع الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.

ويعقد سامح شكري مجموعة من اللقاءات بكبار السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان بمقر إقامته، على أن يختتم لقاءاته مساء اليوم باجتماع مع رئيس الحكومة السابق زعيم «تيار المستقبل»، سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقين، يعقبها مؤتمر صحفي قبيل مغادرته بيروت.

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الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يستقبل وزير الخارجية سامح شكري بقصر بعبدا في العاصمة اللبنانية بيروت

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يستقبل وزير الخارجية سامح شكري بقصر بعبدا في العاصمة اللبنانية بيروت