شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع تطوير المجرى الملاحي البحيري.. وإزالة الاختناقات الملاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس وقيادات النقل النهري، حيث بحث تطوير المجرى الملاحي للرياح البحيري- ترعة النوبارية، والذي يشمل عملية إزالة الاختناقات الملاحية في عدد من الأماكن بالخط، وكذلك عملية حماية جسور ترعة النوبارية في عدد من الأماكن، بالإضافة إلى رفع كفاءة هويسي الخطاطبة وفم النوبارية.

وتابع الوزير مشروع تطوير المجرى الملاحي القاهرة أسوان، والذي يشمل إزالة الاختناقات في عدد من الأماكن بالخط، وعملية تصنيع وتوريد وتركيب 500 شمندورة بالخط الملاحي أسوان الأقصر، حيث تم تركيب 117 شمندورة حتى يوليو 2020، بالإضافة رفع كفاءة عدد من اللنشات والقاطرات وتوريد وتركيب فوانيس إرشاد ملاحي للخط الملاحي أسوان /وادي حلفا وتطوير وتحديث محاكي الملاحة ومحاكي القيادة وتوريد نموذج قطاعات للمحركات البحرية للتدريب.

وشدد الوزير على ضرورة أن تكون الدورات التدريبية الخاصة بالعاملين بالنقل النهري وفقا للاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمل بالقطاع، وأن تتم بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة مع سرعة البدء في مشروع إنشاء كباري فوق أهوسة المالح، مؤكدًا على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقا للجداول الزمنية المُحدّدة وضرورة المُتابعة الميدانية لهذه المشروعات خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.