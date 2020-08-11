شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يرتدى علم مصر أثناء إدلائه بصوته في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتدى أحد المواطنين جلبابا يحمل علم مصر أثناء الإدلاء بصوته في إحدى لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة بنها، وعبر عن فرحته.

واستعدت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرا انتخابيا بالقليوبية لفتح أبوابها في الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة اليوم الثلاثاء وحتى مساء غدا الأربعاء، حيث إن يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر بـ3 مليون و255 ألف ناخب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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