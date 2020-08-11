شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، بصوته اليوم الثلاثاء في انتخابات مجلس الشيوخ التي تعقد لأول مرة بعد استحداث المجلس كغرفة نيابية ثانية.

وعقب التصويت قال «حنا»، إن مجلس الشيوخ يثري الحياة النيابية في مصر إذ يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان إلى جانب مجلس النواب.

ودعا جموع المصريين للتصويت في الانتخابات التي تتم على مدار يومين، مؤكدًا أن المجلس يلعب دورًا هامًا جدًا في تنمية الديمقراطية التي نتوق لها جميعًا.

وشدد «حنا» على أنه من الضروري أن يختار الناخبون أعضاء مجلس الشيوخ بعناية شديدة، من بين هؤلاء الذين يملكون خبرة سياسية أو عملية تمكنهم من تمثيل المصريين والتعبير عنهم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.