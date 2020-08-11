شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يدلي بصوته في «الشيوخ»: «اختاروا من يمثلكم بكل شفافية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، صباح الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة القاهرة الرسمية للغات بالقاهرة الجديدة.

ودعا رئيس جامعة الزقازيق المصريين إلى النزول إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، واختيار من يمثلهم بكل شفافية، مؤكداً أن اليوم بانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ تستكمل الدولة طريقها نحو التنمية الشاملة بمختلف المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، وتوفير حياة كريمة لجميع أبناء الوطن.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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