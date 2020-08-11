شكرا لقرائتكم خبر عن «زعيم الأغلبية» للمصريين: المشاركة في «الشيوخ» واجب وطني.. و«ما تسيبوش حقكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية البرلمانية، إن المشاركة السياسية للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني.

وأضاف «القصبي» في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، الثلاثاء، أنه «يجب على المواطن أن يستخدم حقه ويشارك ويدعم الدولة المصرية في تأسيس مؤسساتها الديمقراطية، وأن استكمال لمؤسسات الدولة حيث يعد مجلس الشيوخ مجلس ذو أهمية حيث سيضم مجموعة من أصحاب الفكر والخبرات السياسية والتشريعية، وسيكون له أثر إيجابي على العملية التشريعية بمصر»، موجهًا رسالته لجموع المصريين: «ما تسيبوش حقكم».

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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