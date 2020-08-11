شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية عقب الإدلاء بصوته: «الشيوخ» لا يقل أهمية عن «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة ليسيه الحرية القومية بمصر الجديدة.

واطمأن الوزير على سير العملية الانتخابية داخل اللجان بمدرسة الحرية، مطالبا كافة أبناء الشعب المصري إلى النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ودعم الدولة الوطنية لاستكمال مؤسساتها الدستورية والتشريعية.

وقال «شعراوي» في تصريحات صحفية عقب الادلاء بصوته إن «الدولة المصرية وفرت كافة اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج انتخابات مجلس الشيوخ بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته»، مشيرًا إلى أن «هناك انتظام كامل في كافة اللجان الانتخابية على مستوي الجمهورية ولا توجد أي مشاكل بالمحافظات»، مضيفاً أن «غرفة العمليات بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية على مدار الساعة».

وأضاف أن «مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب المصري»، مؤكداً أهمية الدور الذي سيقوم به خلال الفترة المقبلة، من بينها مناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ومناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

وشدد الوزير على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأعرب «شعراوي» عن سعادته بتواجد أعداد كبيرة من الشباب في طوابير خلال الادلاء بصوته وحرصهم على المشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الدستورى المهم، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الشباب المصري في تحديد مستقبل مصر خلال السنوات المقبلة.

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