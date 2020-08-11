شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمقر لجنته بمدرسة سيزا نبراوى الابتدائية بالتجمع الخامس.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أسامة هيكل يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس

أسامة هيكل يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس

أسامة هيكل يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس

أسامة هيكل يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس

أسامة هيكل يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس

أسامة هيكل يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس