شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الأسبق خلال إدلائه بصوته: القيادة السياسية تصر على استكمال الدولة الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق، اليوم، للجنة رقم 5 بمدرسة الإمام محمد عبده بالمنصورة للإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ.

وقال «الشربينى» عقب الإدلاء بصوته: «أن القيادة السياسية أصرت على إجراء انتخابات مجلس الشيوخ رغم الظروف التي نمر بها وأهمها الظروف الإقتصادية والكورونا، وكان عندها اصرار شديد على استكمال الدولة المدنية الحديثة، وهذه لن يتم إلا بمشاركتنا ومساعدة الدولة في مساعيها»

وأضاف في تصريحات صحفية ،«أنني شاركت في مناقشة التعديلات الدستورية 2019، وأعيد مجلس الشورى الذي ألغي في دستور 2024 بمسمى آخر ووظائف محددة بإسم مجلس الشيوخ، بهدف توسيع دور المشاركة السياسية واعطاء فرصة أكبر لمناقشة القوانين» .

ودعا المواطنين للمشاركة في التصويت قائلا «ادعو كل الناس للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية لأننا كثيري الانتقاد وأحيانا نرى ان بعض النواب أدائهم غير مميز ونعترض على أدائهم ونحن السبب لأننا لم ننزل ونختار المناسب» .

وأضاف: «إنزل وقول رأيك بصراحة بحيث لما يتشكل المجلس يكون فعال، في شكله الجديد، سيعمل نوع من الحركة، وهذه دعوة لكل قطاعات الدولة من المثقفين وغيرهم للنزول والمشاركة».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.