شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين بالقليوبية عقب الإدلاء بصوته في «الشيوخ»: المشاركة واجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ونقيب المهندسين بالقليوبية، الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشويخ التي انطلقت صباح الثلاثاء، وتستمر على مدار يومين.

وعقب الإدلاء بصوته، قال «مجاهد» إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وانتخابات المجالس النيابية واجب وطنى لكل مواطن مصرى حريص على استكمال مسيرة التنمية التي بدأتها البلاد عقب ثورة 30 من يونيو عام 2013.

كما دعا كافة أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخلياً وخارجياً.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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