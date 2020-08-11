شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن يتصدرون.. إقبال ضعيف في الساعات الأولى بلجان شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جميع اللجان الانتخابية، بشرق الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، إقبالا ضعيفا في الساعات الأولى لبدء الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ التي تجري على مدار يومين.

وتصدر كبار السن من السيدات والرجال، المشهد أمام لجان مجمع السيوف ولجنة مدرسة عمر مكرم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وسط التزام بارتداء الكمامة وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتجرى الانتخابات بـ 395 مقرا انتخابيا «مدرسة» تضم 727 لجنة فرعية موزعة على 18 قسم شرطة في الإسكندرية، وذلك وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للمستشار محمد المشد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، يبلغ عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 4 ملايين و51 ألفا و709 ناخبًا.

وخُصص قاض للإشراف على عملية الاقتراع بكل لجنة فرعية بواقع 727 قاضيا، يعاونه 5 إداريين من موظفي الجهات الحكومية مثل«المحاكم، النيابات، مجلس الدولة، النيابة الإدارية» وغيرها.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية 66 مرشحا فرديا على 7 مقاعد، فضلا عن قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات الإسكندرية «7 مقاعد» والبحيرة «7 مقاعد» ومطروح «مقعد واحد».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.

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وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.

كبار السن يتصدرون المشهد امام اللجان

كبار السن يتصدرون المشهد امام اللجان

كبار السن يتصدرون المشهد امام اللجان