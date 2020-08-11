شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سالم: تعاون تام بين قنوات التليفزيون والمتخصصة وقطاع الأخبار في تغطية الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت أميرة سالم، رئيس قطاع الأخبار في التليفزيون المصري، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن هناك تعاون تام بين قنوات التليفزيون والقنوات المتخصصة وقطاع التليفزيون، في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وجميع المراسلين سافروا إلى المحافظات التي تحتاج إلى مراسلين، وهناك تعاون مع القنوات الاقليمية في نقل الأحداث، ومن ضمن البرامج التي تتعرض للانتخابات برنامج المشهد الانتخابي، وبرنامج جولات المرسلين، وسوف يعرض على الفضائية المصرية وراديو مصر، والنيل للاخبار.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.