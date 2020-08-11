ضبط 1092 زجاجة مياة غازية فاسده بشبين القناطر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية الصحه بالقليوبية حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية وضبط الأسواق من الغش اشرف على الحمله الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالتعاون مع مكتب الأغذية بشبين القناطر واستهدفت الحمله عدد من ثلاجات بيع اللحوم ومنتجاتها وأخذ العينات لفحصها معمليا.
كما شملت الحمله المرور على أحد المحال التجارية بمنطقة شبين القناطر حيث تم ضبط مشروب مياه غازية منهي الصلاحية عبارة عن 91 بالتة تشمل إحداها 12 زجاجة بإجمالي 1092 زجاجة وتم إعدامها على الفور، كما اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة وعدم وجود ترخيص بالمحل وعدم النظافة.
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