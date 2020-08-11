شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال بعد الإدلاء بصوته: مجلس الشيوخ "فلتر" والانتخاب واجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، دعا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، مشيرا إلى أهمية مجلس الشيوخ كونه "فلتر" القوانين التى يقرها مجلس النواب.

وقال وزير قطاع الأعمال في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، "الادلاء بالصوت واجب ، وعلينا مسؤولية ، ومجلس الشيوخ مهم ويعتبر فلتر القوانين اللى طالعة لمجلس النواب، ويهمنا انتقاء القائمة أو الفردي".

وأكد "توفيق" حرصه على الوصول والادلاء بصوته مبكرا متابعا: "كنت حريص على أن أكون من أوائل الناس اللى بتنتخب".

وحول الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان، قال الوزير:" التباعد الاجتماعي موجود وكل الناس حريصة على ارتداء الكمامات".

وأدلى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بصوته فى اليوم الأول من انتخابات الشيوخ، بمدرسة سيزا نبراوى الابتدائية بالتجمع الخامس، والتى ستتم على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

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ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).