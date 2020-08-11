شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ تمثل واجباً وطنياً وحق دستوري لكافة أطياف الشعب المصري، مشيرةً الى ان المجلس الجديد سيسهم فى دعم استقرار الحياة السياسية والنيابية في مصر.

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وقالت الوزيرة في تصريحات لوسائل الاعلام خلال ادلائها بصوتها صباح اليوم بانتخابات مجلس الشيوخ بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك، أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل رسالة هامة للعالم، حيث تعكس أمن واستقرار الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، مشيرةً إلى أن المجلس الجديد سيسهم فى إثراء الحياة النيابية، وتعميق التجربة السياسية في مصر.

وأضافت نيفين جامع، أن مشاركة الشعب المصري في هذا الحدث القومي يعكس وعي الشعب وحرصه على مساندة الدولة المصرية في رسم المستقبل واستكمال مشوار البناء والتنمية، مشيرةً الى ان مجلس الشيوخ الجديد سيقوم بدور فاعل فى تطوير البنية التشريعية الاقتصادية، وهو ما سينعكس ايجابياً على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية في مختلف القطاعات الانتاجية.