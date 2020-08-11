شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: ابنتى خضعت للحقن باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن ابنته حصلت على اللقاح الجديد الخاص بفيروس كورونا المستجد، وفيما أعلن الرئيس الروسي منذ قليل، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى العالم، مشيرا إلى ان روسيا تبدأ قريبا إنتاج هذا اللقاح على مستوى واسع، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

كانت روسيا أعلنت مؤخرا بانتهائها من التجارب على اللقاح، والموافقة عليه، على أن يتم تسجيله فى 12 أغسطس المقبل، ليسجل التاريخ هذا الموعد المهم، ولأول مرة كشف رئيس معهد جمالية الروسي Gamaleya وهو المختبر الذي يطور اللقاح عن كيفية عمل اللقاح ضد فيروس كورونا حيث تعد روسيا واحدة من عدة دول تتسابق لتكون أول من تطور لقاحًا لفيروس كورونا لوقف الوباء بعد أن كشف نائب وزير الصحة الروسي أوليج جريدنيف أن البلاد ستسجل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا الجديد في 12 أغسطس.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews ، أعلن أن ألكسندر جينسبرج ، مدير مركز Gamaleya القومي للبحوث أن جزيئات الفيروس التاجي المستخدمة في لقاح مضاد لـ COVID-19 لا يمكن أن تضر بالجسم لأن اللقاح يستخدم الجسيمات غير الحية ولا توجد مخاوف من أن اللقاح يمكن أن يسبب ضررًا لصحة الإنسان.

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