- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ بالرحاب والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعةمبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.
وحدد رؤساء اللجان الفرعية جمعية الاقتراع والحرم الانتخابي للجنة، وتأكدوا من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المركز الانتخابي، فضلا عن التأكد من وجود لافتات ارشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود حقيبتين زرقاوين داخل اللجنة إحداهما كبيرة الحجم لوضع كشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع المستخدمة الخاصة بنظام الفردي بداخلها والحقيبة الثانية لوضع بطاقات الاقتراع الخاصة بنظام القوائم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ بالرحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.