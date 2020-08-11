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وزيرة الهجرة تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ بالرحاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ بالمدرسة البريطانية فى الرحاب، وانطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، بانتظام عمل اللجان الفرعية في مختلف المحافظات في تمامالتاسعة صباح اليوم الثلاثاء، التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعةمبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

 

وحدد رؤساء اللجان الفرعية جمعية الاقتراع والحرم الانتخابي للجنة، وتأكدوا من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المركز الانتخابي، فضلا عن التأكد من وجود لافتات ارشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود حقيبتين زرقاوين داخل اللجنة إحداهما كبيرة الحجم لوضع كشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع المستخدمة الخاصة بنظام الفردي بداخلها والحقيبة الثانية لوضع بطاقات الاقتراع الخاصة بنظام القوائم.

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