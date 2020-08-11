شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: المشاركة فى الانتخابات واجب والمجالس النيابية تعبر عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي، جاء ذلك خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة المقطم الرسمية لغات، وذلك فى اليوم الأول للانتخابات.
ودعا الدكتور عاصم الجزار، جموع المصريين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيق لحقه الدستوري.
وأوضح الوزير، أن المجالس النيابية المنتخبة، هى التى تعبر عن رأي المواطنين فى كل القضايا، وتعمل على اتخاذ القرارات التى تخدم مصالح المواطنين وتعبر عن مطالبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: المشاركة فى الانتخابات واجب والمجالس النيابية تعبر عن المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.