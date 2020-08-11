شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: المشاركة فى الانتخابات واجب والمجالس النيابية تعبر عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي، جاء ذلك خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة المقطم الرسمية لغات، وذلك فى اليوم الأول للانتخابات.

ودعا الدكتور عاصم الجزار، جموع المصريين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيق لحقه الدستوري.

Advertisements

وأوضح الوزير، أن المجالس النيابية المنتخبة، هى التى تعبر عن رأي المواطنين فى كل القضايا، وتعمل على اتخاذ القرارات التى تخدم مصالح المواطنين وتعبر عن مطالبهم.