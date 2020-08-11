شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تقيم 27 غرفة عمليات بالقاهرة والمحافظات للمشاركة فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية ونقاباتها الفرعية الطوارئ لمتابعة فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن الدور الأصيل للنقابة فى خدمة الدولة المصرية دفاعا عن استقرار مصر السياسى.

وأعرب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين فى تصريحات صحفية عقب الإدلاء صوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة المدرسة الإعدادية بنات بالمنيل بمحافظة القاهرة، عن ثقته فى مشاركة كبيرة للمهندسين الزراعيين وهم «جنود الإنتاج الزراعي» فى العملية الانتخابية فى هذا الاستحقاق الدستورى مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف «خليفة» أن غرفة العمليات التابعة للنقابة وفروعها بالمحافظات تواصل عملها منذ الصباح الباكر بالتعاون مع غرف العمليات بالمحافظات لحث «الزراعيين» علي المشاركة في التصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ وتذليل كافة الصعوبات موضحا ان غرفة العمليات المركزية تقوم بالتنسيق مع 27 غرفة عمليات بالنقابات الفرعية بالمحافظات تعمل علي تسهيل البيانات اللازمة للمهندسين الزراعيين للتعرف على أماكن لجانهم الانتخابية بمختلف المناطق.

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وأوضح نقيب الزراعيين أن مليون مهندس زراعي يقفون خلف القيادة السياسية في هذا الإستحقاق الدستورى، وأن التاريخ يؤكد بما لا يدع مجالات للشك إنه رغم كل التحديات التى تواجه الدولة المصرية إلا أنها تقف علي قلب رجل واحد فى دعم الاستقرار والتنمية التي تنشدها القيادة السياسية ودعما للمواقف الوطنية للنقابة على مدار تاريخها وحماية للأمن القومى وهو ما جعلهم يستحقون لقب جنود الإنتاج الزراعى.

وشدد «خليفة» على استمرار سياسة نقابة المهن الزراعية فى مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مواجهة الأزمات والأوبئة ودعمها وتفويضها للقيادة السياسية فى اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومى ومواصلة العمل فى المشروعات القومية العملاقة لخدمة الاستقرار السياسى المصرى.