شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تغلق مقر 11 شركة فى القاهرة والجيزة لمزاولة العمل السياحى بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة السياحة والاثار قرارا بغلق مقرات 11 شركة سياحة فى محيط محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك لمزاولتهم المهنة بدون ترخيص من وزارة السياحة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 566 لعام 2020، أنه بعد الاطلاع على مذكرة الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار وعلى مذكرة الادارة المركزية لشركات السياحة، تقرر غلق إدارى للمقرات الخاصة بشركات السياحة المذكورة لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

وقال القرار ان هذا مخالفا لاحكام القانون رقم 38 لعام 1977 الصادر بشأن تتظيم شركات السياحة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، على ان يتم اخطار مصلحة الضرائب عن المقر المذكور لمحاسبته ضريبيا خلال الفترة السابقة.