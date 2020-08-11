السياحة والآثار تغلق مقر 11 شركة فى القاهرة والجيزة لمزاولة العمل السياحى بدون ترخيص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة السياحة والاثار قرارا بغلق مقرات 11 شركة سياحة فى محيط محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك لمزاولتهم المهنة بدون ترخيص من وزارة السياحة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 566 لعام 2020، أنه بعد الاطلاع على مذكرة الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار وعلى مذكرة الادارة المركزية لشركات السياحة، تقرر غلق إدارى للمقرات الخاصة بشركات السياحة المذكورة لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.
وقال القرار ان هذا مخالفا لاحكام القانون رقم 38 لعام 1977 الصادر بشأن تتظيم شركات السياحة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، على ان يتم اخطار مصلحة الضرائب عن المقر المذكور لمحاسبته ضريبيا خلال الفترة السابقة.
وكان على المانسترلى رئيس مجلس ادارة غرفة شركات السياحة بالأسكندرية و أعضاء المجلس ، قد عقدا مؤخرا لقاءا موسعا مع السفير الأندونيسي بمصر حلمي فوزي، لتنشيط الحركة السياحية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقال المانسترلى أن اللقاء انتهى إلى توافقات بين الجانبين لتنشيط الحركة السياحية، و لتعزيز العلاقات الثنائية بين قطاعى السياحة فى البلدين و دراسة سبل التعاون الممكنة مع شركات السياحة بعد جائحة كورونا 2020.
وتعد اندونيسيا من الاسواق الواعدة فى جنوب شرق آسيا، ويفوق عدد السياح الاندونيسيين لمصر سنويا ال 60 ألف زائر، فضلا عن العديد من الطلاب الذين يدرسون فى الأزهر، كما يزور مصر هؤلاء الذين يؤيدون فريضة الحج أو العمرة.
وكتناولانت هيئة تنشيط السياحة قد عقدت عدد من اللقاءات فى وقت سابق مع المسئولين بإندونيسيا، لبحث سبل التعاون الثنائي بين دولتي مصر وإندونيسيا في مجال السياحة، والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الترويج للسياحة في إندونيسيا؛ خاصة في ضوء وجود بعض التشابه في خصائص المنتجين السياحيين المصري والإندونيسى.
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