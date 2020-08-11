وزير البترول: مجلس الشيوخ يستكمل نجاحات مصر فى كافة المجالات تحت قيادة السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن لمجلس الشيوخ دور فاعل من أجل استكمال النجاحات التي حققتها مصر في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتالي فهي منظومة نكمل بيها الصورة العامة لكل عناصر المنظومة الديمقراطية.

وأضاف المهندس طارق الملا، خلال الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم بلجنة مدرسة جراج ماسبيرو،

أن كافة الزملاء في قطاع البترول لهم الحق في اختيار ممثليهم في انتخابات مجلس الشيوخ قائلا " التزامات عليهم كمواطنين".

محرره الخليج 365 مع وزير البترول

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلي مساعدة كافة الموظفين والعاملين بقطاع البترول للقيام بالإدلاء باصواتهم من خلال إتاحة الاستئذان اليوم أو غدا من أجل الذهاب للإدلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لافتا أن الانتخابات خطي ثابته لاستكمال المنظومة الديمقراطية.

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ودعي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات على مدار اليومين المخصصين للاقتراع واختيار من يمثلهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن قطاع البترول وفر كل التسهيلات اللازمة لمشاركة العاملين .

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت، تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وقاموا بفتح اللجان، وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

وحدد رؤساء اللجان الفرعية جمعية الاقتراع والحرم الانتخابى للجنة، وتأكدوا من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأى مرشح من محيط المركز الانتخابى، فضلا عن التأكد من وجود لافتات ارشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود حقيبتين زرقاوين داخل اللجنة إحداهما كبيرة الحجم لوضع كشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع المستخدمة الخاصة بنظام الفردى بداخلها والحقيبة الثانية، لوضع بطاقات الاقتراع الخاصة بنظام القوائم.