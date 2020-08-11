شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: 1800 سيارة إسعاف بمحيط مقرات لجان انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اطمأنت على الإجراءات الاحترازية وتواجد الفرق الطبية داخل اللجان لتقديم الخدمات الطبية للناخبين ومرور الفرق الوقائية على لجان الانتخابية بشكل دوري، كاشفًا عن الدفع بأكثر من 1800 سيارة إسعاف في محيط اللجان الانتخابية، مع رفع درجة الاستعدادات وجاهزية المستشفيات، فضلا عن توافر 15 ألف كيس دم.

وبالحديث عن الارتفاع الطفيف في إصابات كورونا خلال اليومين الماضيين، أضاف متحدث الصحة في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في إصابات كورونا بالرغم من الارتفاع الطفيف في الإصابات خلال الفترة الماضية، داعيا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون فيها لعدم العودة إلى ارتفاع الإصابات مرة أخرى ، محذرا من التراخي في الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشح.