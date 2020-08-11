شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: وفرنا كافة الإمكانات لخروج الانتخابات بصورة مشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة ليسيه الحرية القومية بمصر الجديدة، واطمأن على سير العملية الانتخابية داخل اللجان الانتخابية بمدرسة الحرية.

ودعا شعراوى كافة أبناء الشعب المصرى إلى النزول والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ودعم الدولة الوطنية لاستكمال مؤسساتها الدستورية والتشريعية.

وقال وزير التنمية المحلية فى تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إن الدولة المصرية وفرت كافة اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج انتخابات مجلس الشيوخ بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصرى حقه فى الإدلاء بصوته.

وأضاف شعراوى أن هناك انتظام كامل فى كافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية ولا توجد أى مشاكل بالمحافظات، مضيفاً أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية على مدار الساعة.

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وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان ، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأعرب الوزير عن سعادته بتواجد أعداد كبيرة من الشباب فى طوابير خلال الادلاء بصوته وحرصهم على المشاركة بإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم ، مؤكداً أهمية الدور الذى يقوم به الشباب المصرى فى تحديد مستقبل مصر خلال السنوات القادمة .

وأضاف شعراوى أن الشباب المصرى يمثلون حوالى 60٪؜ من عدد السكان وهم المستقبل لبناء مصر الجديدة .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب المصرى ، مؤكداً أهمية الدور الذى سيقوم به خلال الفترة المقبلة ، من بينها مناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، و مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، و إقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ومناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.