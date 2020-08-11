شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: عودة الغرفة الثانية للتشريع دليل على الاستقرار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنته بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح الإعدادية ، بمدينة نصر.

ودعا الوزير المواطنين للمشاركة فى هذه الانتخابات، مؤكداً فى تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أن هذا الاستحقاق الدستورى الجديد يتم في ظل مناخ ديمقراطى، ويسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع لإثراء الحياة السياسية فى مصر.

وقال : إن عودة الغرفة الثانية للتشريع يدل علي عودة الاستقرار السياسي في مصر، منوها إلي أن كل دول العالم لديها البرلمان بغرفتين، وأن العودة مرة أخري يزيد من دور السلطة التشريعية ويوسع ويدعم القاعدة الديمقراطية.

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وكان أهالى مدينة نصر قد حرصوا على التوافد مبكرا في تمام الساعة التاسعة صباحا على لجان المشاركة فى الإنتخابات .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تبدأ العمل فى التاسعة صباحا.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.