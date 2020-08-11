شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الدولة حرصت على مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم، في لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، حيث تقام الانتخابات يومي 11- 12 أغسطس الجاري.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها لكل المصريين بالخارج؛ لحرصهم للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ هذه النسخة رغم ظروف تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيدة بجهد الدولة المصرية في استحداث آليات جديدة كالبريد السريع كوسيلة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري للمرة الأولى، بهدف الحفاظ على حياة المصريين بالخارج من خلال منع التجمعات وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقهم في المشاركة في هذه العملية الانتخابية المهمة رغم الظروف الوبائية، لتعد تجربة جديدة كليا سنعمل على تقييمها مع مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للانتخابات وتعظيم استخدامها في الاستحقاقات الدستورية القادمة.

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وأكدت وزيرة الهجرة أن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تنظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 9-10 أغسطس الجاري، لم يرد إليها أية مشكلات أو صعوبات، وإنما بعض الاستفسارات من الناخبين بالخارج حول طرق التسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وغيره من الاستفسارات البسيطة، ما يعكس ذلك نجاح تجربة البريد السريع في أولى استخداماته بالاستحقاقات الدستورية.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم لأهمية مجلس الشيوخ لكونه معاونا لمجلس النواب، بجانب تبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع، وحرصت الدولة المصرية على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من (300) عضواً، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.

وأكدت "مكرم" بعد تصويتها في انتخابات مجلس الشيوخ أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعد واجبا وطنيا، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، مضيفة أن الاستحقاقت الدستورية تمثل عُرسا حقيقيا يتشارك المصريين فيه بالداخل والخارج في نفس الوقت.