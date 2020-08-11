شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وزير البترول يدلى بصوته بانتخابات الشيوخ بمدرسة جراج ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة جراج ماسبيرو، وانطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، بانتظام عمل اللجان الفرعية في مختلف المحافظات في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت، تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وقاموا بفتح اللجان، وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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وحدد رؤساء اللجان الفرعية جمعية الاقتراع والحرم الانتخابى للجنة، وتأكدوا من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأى مرشح من محيط المركز الانتخابى، فضلا عن التأكد من وجود لافتات ارشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود حقيبتين زرقاوين داخل اللجنة إحداهما كبيرة الحجم لوضع كشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع المستخدمة الخاصة بنظام الفردى بداخلها والحقيبة الثانية، لوضع بطاقات الاقتراع الخاصة بنظام القوائم.