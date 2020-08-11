شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الكمامات والتباعد بين الناخبين وطبيب وممرضة في كل لجنة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الناخبون في لجان الاقتراع في القليوبية على ارتداء الكمامات وحمل زجاجات الكحول المطهر في ايديهم حرصا على سلامتهم وسلامة الاخرين اثناء ذهابهم إلى الادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ فيما وقف بعض الشباب امام اللجان لتوزيع الكمامات لمن يريد من الناخبين ووقف اخرين لرش الكحول والمطهرات

و أنهت محافظة القليوبية استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق تطبيق التباعد الاجتماعى بين الناخبين والتزام الجميع بإرتداء الكمامات أثناء الإدلاء بأصواتهم.

كما أكدت المحافظة في بيان لها على تواجد طبيب وممرضة بكل لجنة وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.

و استعدت محافظة القليوبية بتجهيز (532) مركزا إنتخابيا و(689) لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها ويبلغ عدد الناخبين بها (3 مليون و255 ألف ناخب )على مستوى المحافظة.