شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل مدير سلاح المدرعات في مكتبه بالديوان العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء أركان حرب ياسر محمود عبدالكريم مدير سلاح المدرعات بمكتبه بالديوان العام، بحضور اللواء أركان حرب ياسر أبو سنة مساعد مدير المدرعات وذلك بمناسبة انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اليوم وعلى مدار يومين.

ورحب المحافظ بمدير سلاح المدرعات وأعرب عن سعادته بتواجده على أرض محافظة المنوفية متمنيًا ان تحقق المحافظة أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الإنتخابية.

وقال محافظ المنوفية إنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين، كما أكد على أن المحافظة تقف على الحياد تمامًا من المرشحين وأن إرادة الناخب هى التي ستفرز من يمثلهم فى الإنتخابات.

وناشد محافظ المنوفية جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي ، مشيراً إلي أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوي الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الإنتخابية .

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.