شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء وضعف إقبال في أول ساعات انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الساعات الأولي من انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا، هدوء واقبال محدود من الناخبين، وفتح 557 مركزا انتخابيا ابوابه، موزعين على (757) لجنة فرعية، على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنيا، صباح اليوم لاستقبال ( 3 مليون و468 ألف و575 ) ناخبا لهم حق التصويت.

وشهدت بعض اللجان بالقرى مسقط رأس المرشحين إقبالا أكبر من غيرها لتأييد أبناء بلدتهم من المرشحين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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