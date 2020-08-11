شكرا لقرائتكم خبر عن «نجم» :تكليفات رئاسية بالتخلص من رواكد المهمل المخزنة في الساحات الجمركية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، زيارة تفقدية لجمارك الإسكندرية، اليوم في إطار تطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وحوكمة إجراءات الإستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع، وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة وخفض أسعار السلع بالسوق المحلي والتيسير على المواطنين .

والتقى خلال الزيارة رئيس مصلحة الجمارك بمكتبه بالديوان العام للجمارك بميناء الإسكندرية وعدد من قيادات مصلحة الجمارك ووكلاء الوزارة ومديري العموم، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنوطة بمصلحة الجمارك من حيث الحصيلة الجمركية المستهدفة وتيسير التجارة وحماية حدود ومنافذ الوطن.

ودعا «نجم» الجميع للتكاتف للتعاون للصالح العام والتفاني والإخلاص في العمل والحرص على مصلحة الوطن ومضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من النجاح والإنجاز.

وزار «نجم» مقر المركز اللوجستي الجديد بميناء الإسكندرية، والذي من المقرر أن يصبح من أهم وأكبر المباني اللوجستية بمنطقة الشرق الأوسط، وتم تخصيصه لتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة لإنهاء كافة المعاملات الجمركية الواردة والصادرة من خلال نافذة قومية واحدة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المنافذ الجمركية، والمبنى مكون من عدد (٤) طوابق أرضي + ٣ متكرر + سطح، ويتم تجهيزة ببنية تحتية متطورة وشاملة مزودة بأرقى وأحدث الأجهزة التي تتيح الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، وتم تفقد الأعمال والإنشاءات التي تم الإنتهاء منها.

وقدم المهندس محمد دغش مدير المشروع عن الشركة المنفذة (المقاول) شرح تفصيلي عن المشروع وما تم إنجازه من إنشاءات وتركيبات .

كما قام رئيس مصلحة الجمارك بزيارة مبنى الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، والتقى العاملين بجمارك السيارات والمتعاملين معها حيث ناقش الصعوبات والمعوقات التي تواجه انسياب العمل، ووجه بضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات والجهات لسرعة الإفراج عن رسائل السيارات وقطع الغيار في نفس اليوم قدر الإمكان.

وزار رئيس مصلحة الجمارك، مبنى الـ A3 والإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، حيث التقى حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، وبعض قيادات الإدارة المركزية والزملاء العاملين وتوجه لهم بالشكر على جهودهم وإنجازاتهم وناقش مقترحاتهم لتطوير العمل بالمراكز المطورة والمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل بجمارك الإسكندرية، ووجه بسرعة إنجاز الأعمال والتيسير على المتعاملين وسرعة التصرف والتخلص من حاويات ورواكد المهمل المخزنة في الساحات الجمركية للقضاء على وجود أي تكدس بالمنافذ تنفيذا للتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية .

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وعلى هامش الزيارة، عقد «نجم» اجتماعاً بلجنة الموارد البشرية بمصلحة الجمارك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لجمارك الإسكندرية وخلال الإجتماع، تم الموافقة على نقل بعض الموظفين المنتدبين بدرجاتهم المالية إلى مصلحة الجمارك، والموافقة على نقل بعض العاملين بمصلحة الجمارك إلى جهات أخرى بدون درجاتهم المالية، وتصويب درجات بعض العمالة المنقولة من وإلى مصلحة الجمارك الذين تم ترقيتهم أثناء السير في إجراءات النقل، ومنح سنة أقدمية للحاصلين على الماجستير قبل التعيين كذلك علاوة من علاوات الدرجة ،و منح عدد من الموظفين حافز التميز العلمى للحصول على مؤهل دراسي أعلى ( طلبات لم يسبق عرضها على اللجنة).

رئيس مصلحة الجمارك المصرية يتفقد منشآت المصلحة فى ميناء الاسكندرية

رئيس مصلحة الجمارك المصرية يتفقد منشآت المصلحة فى ميناء الاسكندرية

رئيس مصلحة الجمارك المصرية يتفقد منشآت المصلحة فى ميناء الاسكندرية

رئيس مصلحة الجمارك المصرية يتفقد منشآت المصلحة فى ميناء الاسكندرية

رئيس مصلحة الجمارك المصرية يتفقد منشآت المصلحة فى ميناء الاسكندرية

رئيس مصلحة الجمارك المصرية يتفقد منشآت المصلحة فى ميناء الاسكندرية

رئيس مصلحة الجمارك المصرية يتفقد منشآت المصلحة فى ميناء الاسكندرية