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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النسائية تنتشر فى محيط لجان انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتشرت الشرطة النسائية،، في أول يوم لانتخابات مجلس الشيوخ بالداخل امام اللجان الانتخابية، وقدمت المساعدة السيدات في الوصول للجان بسهولة ويسر.
وحرصت الشرطة النسائية على تقديم يد العون للسيدات، لا سيما كبار السن وذات الاحتياجات الخاصة، ومساعدة الناخبات في عبور الطرق، وتوصيل المرضى وكبار السن بواسطة كراسي متحركة.
ولقيت هذه المبادرات الإنسانية من الشرطة النسائية، استحسان كبير لدى المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم للشرطة، وجهودها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان.
وشددت وزارة الداخلية من إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.
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