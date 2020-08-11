شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: انتظام العمل باللجان الانتخابية.. وتوافد عشرات المواطنين قبل البدء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في الموعد المحدد من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان قبل الموعد وبدء العمل في الموعد بجميع اللجان، مؤكدًا على توافد عشرات المواطنين على لجان الانتخابات قبل دقائق من فتح باب التصويت في اللجان.

محافظ البيحيرة يعلن انتظام العمل فى جميع اللجان بالمحافظة فى الموعد

جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية لمتابعته العملية الانتخابية، في مجمع دمنهور الثقافى، بحضور اللواء أ .ح عصام الجمل، مساعد وزير الدفاع، واللواء أ.ح ياسر سمير على، قائد الفرقة العاشرة، واللواء عماد محمد، مدير ادارة المتاحف العسكرية، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد شريف عبدالبارى، المستشار العسكرى،والتى يتم خلالها التواصل من خلال خاصية «الفيديو كونفرانس» مع جميع اللجان الانتخابية في كافة مدن ومراكز المحافظة.

محافظ البيحيرة يعلن انتظام العمل فى جميع اللجان بالمحافظة فى الموعد

وتبلغ الكتلة التصويتية في البحيرة تبلغ 3 مليون و949 ألف و970 ناخبًا وناخبة من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، وتبلغ عدد اللجان العامة 18 لجنة، وعدد المراكز الانتخابية 711 مركزًا انتخابيًا، و923 لجنة فرعية.

محافظ البيحيرة يعلن انتظام العمل فى جميع اللجان بالمحافظة فى الموعد

محافظ البيحيرة يعلن انتظام العمل فى جميع اللجان بالمحافظة فى الموعد

محافظ البيحيرة يعلن انتظام العمل فى جميع اللجان بالمحافظة فى الموعد

محافظ البيحيرة يعلن انتظام العمل فى جميع اللجان بالمحافظة فى الموعد