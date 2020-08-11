شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالمنيا . تلقي اللواء محمود خليل ، مدير امن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي ، أمام قرية الشيخ حسن بمركز مطاي ، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص . تم نقل المصابين ألي مستشفي الشيخ فضل ، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف .. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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