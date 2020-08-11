شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحذر من الترويج لأي معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلي للإعلام، أن غرفة عمليات المجلس بدأت عملها منذ الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 8 مساء مع انتهاء عملية التصويت، لمتابعة كافة وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه تم تجهيز الغرفة على أعلى مستوى.

وحذر«صالحي»، وسائل الإعلام عدم النقل من وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن أعداء الوطن يحاولوا بث الشائعات المغرضة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي نحن يجب أن نمنع تماما النقل من وسائل التواصل الاجتماعي سواء «الفيس بوك» أو «تويتر» أو «انستجرام»، ويجب التأكد من مصدر المعلومة.

وشدد على كل وسائل الإعلام الالتزام بالأكواد التي أصدرها المجلس، لافتا إلى أن من يخالف المعايير سوف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.

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