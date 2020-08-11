شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: انتظام سير العملية الانتخابية دون معوقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة بديوان عام المحافظة لليوم الاول من الانتخابات، وتضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع «الهجان» عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الطواريء بالمحافظة بدء من اليوم وحتي نهاية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم أيضًا.

ولفت محافظ القليوبية إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وازالة أي معوقات وتم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

يذكر أنه تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية لإجراء الانتخابات في ظل تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والتى من بينها: توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، فرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الإنتخابية.

وناشد محافظ القليوبية، المواطنين على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

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وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.