شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن يتصدرون..بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت 532 لجنة انتخابية بمحافظة بني سويف، داخل 481 مقر انتخابي، في التاسعة من صباح اليوم الثلاثا، فتح أبوابها أمام الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر عقدها على مدار اليوم وغدا، لاستقبال قرابة مليون و875 ناخب، وتصدر كبار السن المشهد منذ بدء التصويت في التاسعة من صباح اليوم.

ووفرت محافظة بني سويف، مظلات، بداخلها عدد من الكراسي، أمام 481 مقر انتخابي بمراكز المحافظة المختلفة، بمراكز المحافظة السبع، لوقاية المواطنين من حرارة الشمس.

كما تضمنت اللجان توفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، وتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها امام مليون و875 ألف ناخبا، في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها على مدار اليوم وغدا.

ويتنافس 23 مرشحا على المقاعد الفردية الثلاث المخصصة للمحافظة، بينهم 15 مرشحا مستقلا و8 مرشحين لأحزاب مستقبل وطن، صوت الشعب، حماة الوطن، النور، الحركة الوطنية،" نظام الفردي" بالإضافة إلى القائمة الوطنية من اجل مصر والتي لم تتقدم امامها اي قوائم بنظام القائمة.

وأتمت محافظة بني سويف استعدادها للانتخابات والتي تضمنت توفير أماكن الانتظار وعمل المظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس، ضمن إجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، وتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

كما شملت الاستعدادت توافر الإجراءات الاحترازية واالتدابير الوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بجميع اللجان الانتخابية والمقرات، للحفاظ على صحة وسلامة كافة المشاركين في العملية الانتخابية من ناخبين ومشرفين على الانتخابات والقائمين على أعمال التأمين، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

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وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.