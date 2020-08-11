شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات لـ«القومي للمرأة» لرصد مشكلات السيدات في انتخابات الشيوخ بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، غرفة عمليات لمتابعة ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مدار الساعة خلال يومي الانتخابات برئاسة د. منال أبوسمرة مقررة الفرع، وبإشراف الأعضاء من خلال الرائدات الريفيات والمتطوعات في مراكز المنيا التسعة.

وأعلن أعضاء الغرفة بالمنيا، أن هدفها رصد المشكلات التي تحول دون تمكين سيدات المحافظة اللاتي لهن حق الإنتخاب من الإدلاء بأصواتهن وممارسة حقوقهن السياسية، كما يشارك فرع المجلس في غرفة عمليات المحافظة، لتيسير التواصل مع المسؤولين لتذليل العقبات وحل مشكلات السيدات فور رصدها سواء من خلال المرور على اللجان أو ما يرصده مكتب شكاوى المرأة على الخط الساخن 15115.

يأتي ذلك تحت رعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وتزامنا مع حملة (صوتك لمصر بكرة )، والتي بدأت في الـ 27 من يوليو الماضي والمستمرة حتى نهاية الانتخابات .

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وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.