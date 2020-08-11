شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف: مظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس وتوفير كراسي متحركة باللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بنى سويف، إن المحافظة شكلت غرف عمليات فى كل مراكز المحافظة بجانب غرفة العمليات الرئيسية التى يتابعها المحافظ بنفسه لتذليل أى عقبات تواجه العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه اطمأن بنفسه على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار وعمل المظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

كما تابع نائب المحافظ توافر الإجراءات الاحترازية واالتدابير الوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة كافة المشاركين في العملية الانتخابية من ناخبين ومشرفين على الانتخابات والقائمين على أعمال التأمين، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف، أن إجمالي عدد الناخبين (مليون و875 ألف و726مواطناً) ممن لهم حق الاقتراع في 481 مركز انتخابي يضم 532 لجنة انتخابية فرعية، بواقع 52 مركز انتخابي يضم 53 لجنة فرعية ببندر بني سويف، و52 مركز انتخابي يضم 58 لجنة بمركز بني سويف، ومركز انتخابي واحد يضم 2 لجنة بشرق النيل مركز بني سويف، و30 مركز انتخابي يضم 56 لجنة بمركز ناصر، و61 مركز انتخابي يضم 61 لجنة بمركز سمسطا، و52 مركز انتخابي يضم 58 لجنة بمركز اهناسيا، و68 مركز انتخابي يضم 72 لجنة في مركز ببا، و100 مركز انتخابي يضم 100 لجنة بالفشن، و65 مركز انتخابي يضم 72 لجنة بالواسطى.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements