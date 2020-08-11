شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد في بعض قرى المرشحين بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت عمليات التصويت في لجان الشيوخ في القليوبية منذ الساعات الاولى لفتح الابواب امام الناخبين وشهدت الدقائق الاولى تواجد كبير من المواطنين امام اللجان خاصة في قرى بعض المرشحين حيث شهدت قرى اجهور الكبرى مسقط راس الدكتور نصيف الحفناوى وزاوية بلتان قرية المرشح مصطفى النفيلى وكفر منصور مسقط راس ابو سريع امام من بين مرشحى حزب مستقبل وطن «السته» تواجد مكثف من الناخبين الذين هرصوا على الادلاء باصواتهم

وشهد محيط مقار انتخابات تعزيزات وتواجدا امنيا مكثفا لتأمين الناخبين والعملية الإنتخابية على مستوى المحافظة.

وحرصت قيادات مديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المرور الميدانى على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية في يومها الأول ومتابعة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية ضمانا لسير العملية الانتخابية في أمان وانتظام

و استعدت محافظة القليوبية بتجهيز (532) مركزا إنتخابيا و(689) لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها ويبلغ عدد الناخبين بها (3 مليون و255 ألف ناخب )على مستوى المحافظة