شكرا لقرائتكم خبر عن تشديدات أمنية بمحيط لجان المنوفية.. وشرطة نسائية للتفتيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فرضت قوات الشرطة تواجدا أمنيا مكثفا داخل اللجان الانتخابية في المنوفية وامام حيث تم وضع بوابات حديدية امام اللجان وبوابات تفتيش مع تواجد الشرطة النسائية لتفتيش السيدات ومحتويات أي حقيبة يتم ادخالها إلى اللجان بحوزة الناخبين.
يذكر ان محافظة المنوفية تستقبل اليوم (2 مليون و688 ألف 280 ناخب داخل (619) لجنة فرعية و515 مقراً إنتخابياً و(1) لجنة عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستعقد على مدار يومين.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.
وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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