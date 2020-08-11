شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الناخبين أمام لجان الشيوخ بقرى المرشحين في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء الدقائق الأولى لأول أيام التصويت بإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة بني سويف، توافدت أعداد من الناخبين أمام مراكز التصويت خاصة بقرى المرشحين للمشاركة في فتح اللجان بأول صوت إنتخابي.

وسادات حالة من الهدوء أمام مقرات اللجان الفرعية بمدن المراكز، حيث تمركزت القوات المكلفة بتأمين اللجان، أمام مقراتها التي تم تجهيزها لإستقبال الناخبين مع الإلتزام بالتدابير والاجراءات الإحترازية لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا.

ويتنافس 23 مرشحًا على 3 مقاعد فردية، خصصتها لجنة تقسيم الدوائر لدائرة محافظة بني سويف، بينما خصصت اللجنة 3 مقاعد أخرى للمحافظة بالقائمة الموحدة على مستوى محافظات الصعيد.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت والاقتراع بكافة مدن ومراكز المحافظة مليون و875 ألف و726 مواطنًا، جهزت لهم المحافظة 481 مركزًا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية، مزودة بأماكن الانتظار وعمل المظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.