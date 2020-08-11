سفير بيلاروسيا يبحث مع وزير التنمية المحلية توسيع التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سفير بيلاروس بالقاهرة سيرجى تيرتنتييف مع وزير التنمية المحلية محمود شعراوى آفاق توسيع التعاون الاقليمي بين مصر وبيلاروس، ومشاركة الجانب البيلاروسى فى تحديث الشركات المصرية بالمحافظات، وتطوير مراكز الإنتاج والخدمات في المناطق المختلفة في مصر؛ بهدف خلق فرص عمل إضافية للشباب المصري. وقال تيرتنتييف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إنه تم بحث إمكانيات التعاون في مجال التدريب والتواصل والتعاون بين الجامعات الإقليمية في مصر وبيلاروس؛ بهدف تطوير الإمكانيات البشرية على المستوي الإقليمي، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات في مجال الرقمنة داخل الأجهزة الحكومية.

وأوضح أن المباحثات تطرقت إلى التوسع في استخدام البضائع وبناء الطرق والآلات الزراعية المصنعة في خطوط الانتاج المشتركة بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على المستوي الإقليمي في مصر.

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