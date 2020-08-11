شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: انتخابات الشيوخ إضافة.. والبرلمان ساعد فى الحد من كورونا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الشيوخ جنبا إلى جنب مجلس النواب، أعمدة الحياة النيابية فى مصر، خاصة أن القوانين التى يقرها المجلسين معنية بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتساهم فى تقدم الدولة بشكل كامل، ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات صحفية خلال مشاركته بالتصويت بانتخابات مجلس الشورى، في لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر: أعتقد أننا شهدنا خلال الفترة الماضية وخاصة فى جائحة كورونا، أن إمكانيات وقدرات الدولة القوية تساعدها، فى ألا يشعر مواطنوها بالأزمة، وساعد فى ذلك القوانين التى خرجت لدعم إجراءات الدولة، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والبنية التحتية، والذى بدروه نمت الدولة من تأمين احتياجات المواطنين، وامتصاص تلك الأزمة بأقل قدر ممكن من الخسائر.

وتابع،: كل ذلك ساعدنا فيه البرلمان، لذا فإن اختيار وانتخاب المرشحين فى مجلس الشيوخ أمر هام جدا، وسيكون إضافة للحياة النيابية، لأن وجود مجلسين يساهم فى وجود قوانين تعكس خبرات أكبر.