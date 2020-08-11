شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "البحوث الإسلامية": المشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى وشرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن المشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس الشيوخ المصرى، التى بدأت فعاليتها اليوم فى مختلف محافظات مصر تمثل واجبًا وطنيًا وشرعيًا، لما يمثله هذا الاستحقاق من أهمية كبيرة في اكتمال المؤسسات التشريعية.

Advertisements

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المشاركة الفعّالة فى هذه الانتخابات والحرص على دعوة الآخرين للمشاركة تمثل نوعًا من أنواع الواجب الوطنى الذى ينبغي أن يؤديه كل فرد يعيش فى هذا الوطن، خاصة وأن هذه المؤسسات كمجلس الشيوخ والنواب يمثلان جموع الشعب المصرى ويعبران عن آماله ومتطلباته، وبالتالي فإن التخاذل عن المشاركة في اختيار الممثلين لهذين المجلسين يعد تقصيرًا فى الواجب الوطنى.

وحثّ عيّاد كل مواطن مصري غيور على وطنه وعلى مستقبل أبنائه أن يتخلى عن السلبية وأن يكون له دور إيجابي مهم في الإسهام في بناء مؤسسات الدولة، خاصة وأن ذلك يصب في الصالح العام الذي يتمثل في الوصول بمصرنا الحبيية إلى تحقيق رؤيتها التنموية.